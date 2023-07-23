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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Petkovic bitti

Dinamo Zagreb’in Hajduk’a 2-1 kaybettiği maç sonrası Bruno Petkovic’in Trabzonspor’a transfer sürecinin hızlanacağı iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Petkovic bitti

Kourbelis, Fernandez, Orsic, Onuralp, Benkovic, Göktan ve Teklic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer forvet için Bruno Petkovic'i bekliyor. Hırvat basını, önceki akşam Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb'in Hajduk Split'e 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü atan ancak bir de penaltı kaçıran 28 yaşındaki santrforun Trabzonspor'a transferinin artık en meselesi olduğuna vurgu yaptı. Petkovic'in de bu transferi istediğinin vurgulandığı haberde Dinamo Zagreb taraftarlarının da tecrübeli oyuncuya kızgın olduğu belirtildi.

BJELICA ONU BEKLIYOR

Haberlerde hem kaleci Livakovic'in hem de Petkovic'in Zagreb formasıyla son derbilerine çıktığı belirtilerek, "Bu iş artık bitti" yorumda bulunuldu. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın en çok istediği oyunculardan olan yıldız futbolcu, eski hocası ile yeniden bir araya gelecek. Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun yeteneklerinden faydalanıp sistemini ona göre dizayn etmeyi planlıyor

Gomez belirsizliği

Maxi Gomez'in gelecek sezon kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İspanya'dan Granada'da başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Uruguaylı forvet için Trabzonspor'a tatmin edici bir teklifin henüz gelmediği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki hafta bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Siopis yine yok

Fırtına, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor. Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Yunan futbolcu dün de yoktu.

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