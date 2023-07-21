TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Mehmet Can Aydın'da prensip anlaşmasına vardı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sağ bek transferinde sona yaklaşıyor. Bordo-mavililer, milli takıma da davet edilen genç futbolcunun transferinde önemli mesafe kaydetti.

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Schalke 04'te forma giyen Mehmet Can Aydın'ın transferi için Alman kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna da dahil edilmişti.

Mehmet Can Aydın geçtiğimiz sezon Schalke 04 ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkmıştı.