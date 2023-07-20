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Trabzonspor Teklic için geri sayıma geçti! 3. Hırvat imzayı atıyor

Karadeniz devi Trabzonspor Tonio Teklic transferini noktalamak üzere.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor Teklic için geri sayıma geçti! 3. Hırvat imzayı atıyor
Karadeniz devi, Tonio Teklic transferini noktalamak üzere. Bonservisi, asbaşkanlığını Trabzonspor'un eski oyuncusu Vugrinec'in yaptığı NK Varazdin kulübünde olan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezon 34 maçta 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Bu periyotta 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. Hajduk Split alt yapısından yetişen yetenekli futbolcu, ülkesinin milli takımının U19 ve U20 kategorilerinde forma giydi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bordo-mavili takım, boş olan 23 yaş altı oyuncu kontenjanını Teklic ile doldurmuş olacak. Bjelica bu transferi istiyordu.
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