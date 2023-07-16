Yeni Fırtına yükleniyor

Trabzonspor Slovenya Kampı'ndaki ikinci hazırlık maçını Fehervar ile oynadı. İlk maçta Hajduk Split'e kaybeden bordo-mavililer, Macar temsilcisi karşısında daha derli toplu bir görüntü sergiledi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla yaptığı "Agresif oyun" vurgusu kendini göstermeye başladı. Özellikle top kayıplarında yerinde yapılan sert presle top kazanılması dikkat çekti. Geçiş hücumlarında problem yaşayan Fırtına'da hücum aksiyonlarının da henüz tam olarak oturmadığı gözlendi. Karadeniz temsilcisi Fehervar ile 2-2 berabere kalırken bordo-mavililerin gollerini Maxi Gomez ile Enis Bardhi kaydetti. Yeni transferlerden Benkovic ve Kourbelis tam not aldı.

BJELİCA:DAHA İYİ OLACAĞIZ

Bordo-mavİLİ ekibin hocası Nenad Bjelica maç sonrası şunları söyledi: "İyi çalışıyoruz. Bu tip maçlarda iyi ve kötü yaptığımız şeyleri görüyoruz. Özellikle eksiklerimizin üzerine gideceğiz. Çok tekrarla doğru şekilde oynayacağız. Geçiş savunmamızda sıkıntılar var. Hücumda daha fazla çeşitlilik yakalamalıyız"

Fırtına'da bu sezon Nenad Bjelica'nın ısrarla üstünde durduğu taktiklerin başında hücum pres de geliyor. Bordo-mavili futbolcular, top rakibe geçtiği anda agresif şekilde 4-5 kişilik şok pres uyguluyorlar. Topu geri kazanma süresi kısaldı.

Bugün rakip Celje

Trabzonspor MOL Fehervar ile oynadığı maçın ardından bugün Slovenya Ligi ekiplerinden Celje ile 12.30'da bir hazırlık karşılaşmasına daha çıkacak. Üst üste iki gün hazırlık maçı yapan Fırtına'da bugün daha çok gençler sahne alacak.

ırtına'nın yeni stoperi hava toplarında etkili göründü. Gomez'in golünde topu indiren isimdi. Rakiple birebir kaldığı anlarda ise agresif tarzıyla dikkat çekti. İlk maçında etkili bir performans sergiledi.

Benkovic: Fırtına'nın yeni stoperi hava toplarında etkili göründü. Gomez'in golünde topu indiren isimdi. Rakiple birebir kaldığı anlarda ise agresif tarzıyla dikkat çekti. İlk maçında etkili bir performans sergiledi.

Abdülkadir Ömür: Kampın yıldızlarından olan Abdülkadir çok istekli. Hücum presi harika uyguladı. Savunmaya kadar gelip top da çıkardı. Bu sezona damga vurmaya kararlı görünüyor. Nenad Bjelica da ona hayran.

Orsic: Trabzonspor'un çok şeyler beklediği Orsic durgun bir günündeydi. Hücumda iki önemli fırsatı kaçırdı. Oyununda büyük bir usta olduğu son pasları takım arkadaşlarına ulaştırmakta sıkıntı yaşadı.

Kourbelis: Tecrübesiyle orta sahada takımına büyük katkı vereceğinin izlerini gösterdi. Süratli bir oyuncu değil ancak çok iyi pozisyon aldığı için pas kanallarını harika kapatıyor.