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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Montassir Lahtimi'nin ayrılığını açıkladı!

Son dakika haberi: Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor'da flaş gelişme yaşanıyor. Bordo mavililer Montassir Lahtimi'nin transferi için Wydad Athletic ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 16:00
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Montassir Lahtimi'nin ayrılığını açıkladı!

Trabzonspor Montassir Lahtimi'nin transferi için Fas ekibi Wydad Athletic ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıkama;

Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübünün resmi maçlarının %75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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