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CELJE TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Ligi'ni geçtiğimiz sezon 6. sırada kapatan Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklara erken başladı. 3. hazırlık maçında Slovenya takımı Celje ile karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililer, 2. hazırlık maçında Fehervar karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Peki Celje - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 12:33
CELJE TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, Celje ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELJE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - Trabzonspor maçı 16 Temmuz Pazar günü saat 12.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmamaktadır.

TRABZONSPOR 11'LER

Uğurcan - Larsen, Ali Şahin, Denseil, Arif - Kourbelis, Kerem, Bardhi - Abdurrahman, Trezeguet - Umut

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