Larsen: Farklı bir yıl

Trabzonspor'un şampiyon kadrosuna dahil olan Jens Stryger Larsen için geçen yıl pek iyi geçmemişti. Danimarkalı sağ bek oyuncusu bu sezonun farklı geçeceğine inanıyor. 28 yaşındaki futbolcu "Yeniden zirveye çıkmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Hocamız hep bizden daha fazlasını yapmamızı istiyor. Bu sezon camiayı mutlu etmek istiyoruz" dedi.
Trabzonspor'un şampiyon kadrosuna dahil olan Jens Stryger Larsen için geçen yıl pek iyi geçmemişti. Danimarkalı sağ bek oyuncusu bu sezonun farklı geçeceğine inanıyor. 28 yaşındaki futbolcu "Yeniden zirveye çıkmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Hocamız hep bizden daha fazlasını yapmamızı istiyor. Bu sezon camiayı mutlu etmek istiyoruz" dedi.