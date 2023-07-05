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Trabzonspor Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3. kez hazırlık kampı gerçekleştiriyor. Karadeniz ekibi, transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic'in takımı Dinamo Zagreb ile yan yana çalıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 13:03
Trabzonspor Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3. kez hazırlık kampı gerçekleştiriyor - Karadeniz ekibi, transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic'in takımı Dinamo Zagreb ile yan yana çalıştı

KRANJ (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Slovenya'da 3. kez hazırlık kampı gerçekleştiriyor.

2018-2019 sezonunda teknik direktör Ünal Karaman döneminde Slovenya'da kamp yapan bordo-mavililer, şampiyonluğun ardından geçen sezon da Abdullah Avcı döneminde aynı yeri tercih etti. Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile de aynı uygulamayı devam ettirdi.

Hotel Elagance de konaklayan Karadeniz ekibi, dün kente gelir gelmez hemen antrenman gerçekleştirirken bu sabah da çalışmalarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, idman sahasına yürüyüş ile 6 dakikalık mesafedeki Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Başkent Lübliyana'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Kranj kenti, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Kranj da sağanağın ardından güneşin etkisini göstermesiyle sıcaklık 25 dereceye kadar yükseliyor.

GÜNÜN İLK ÇALIŞMASI YAPILDI

Trabzonspor, Kranj'da ikinci gün ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Hakan Yeşil'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı öğrenildi. Milli oyuncuların 9 Temmuz'da kampa katılmasıyla kadronun 33 oyuncuya yükseleceği belirtildi.

DİNAMO ZAGREB İLE YAN YANA ÇALIŞTI

Trabzonspor'un antrenman yaptığı yerde bordo-mavili kulübün transfer gündeminde bulunan Bruno Petkovic'in forma giydiği Dinamo Zagreb de kamp yapıyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın daha önce görev yaptığı Hırvat takımı yan sahada çalıştı. İki takımın da antrenmanı aynı saatte başlarken Bjelica, antrenman öncesi denk geldiği eski oyuncularına sarılarak hasret giderdi.

Golcü oyuncu Petkovic de Trabzonspor'un bulunduğu sahanın yanından geçerek takımının idmanına katıldı.

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