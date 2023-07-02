TRANSFER HABERİ: Menajerlerden flaş öneri! Ramsey Trabzonspor'a

Kariyerinde Arsenal, Juventus gibi takımlar bulunan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Nice'te geçirdi. Fransız kulübüyle kontratı sona eren tecrübeli oyuncumenajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Yönetim Ramsey'in mali şartlarını araştırırken, teknik direktör Nenad Bjelica'ya da fikri sorulacak. Tüm araştırmaların ardından da bonservisi elinde olan Ramsey için teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Kariyerinde toplam 520 maça çıkan Ramsey, 76 gol kaydetti. 80 de asist yaptı. Uzaktan mükemmel golleri ve yüksek tekniği ile tanınıyor. Bordo-mavili yönetim, 'fırsat transferi' olarak bakıyor.