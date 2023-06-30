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Orsic şov yapar

Yeni transfer Orsic ve Fernandez dün gece yarısı Trabzon’a gitti. Hırvat yıldız için, “Nwakaeme gibi ayağına hakim. Hatta daha hızlısı” yorumu yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 06:50
Orsic şov yapar

Bordo mavili kulüp, Real Valladolid ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez ve Southampton'ın 30 yaşındaki Hırvat sol kanadı Mislav Orsic'i önceki gece İstanbul'a getirmişti. Dün gece Trabzon'a geçen iki futbolcu bugün takımla ilk idmanlarına çıkacak. Nenad Bjelica iki isimle toplantı gerçekleştirecek. Bu arada Orsic'e övgü yağıyor. Oyuncuyu yakından tanıyan spor otoriteleri övgüler yağdırıyor. Otoritelere göre Orsic, Nwakaeme'ye benziyor ve ayağına çok hakim. Hatta daha süratli! Petkovic'in de alınması halinde, bu ikilinin ortalama 40 gol civarı bir katkı yapacakları görüşünü ortaya koyuyor.

TAM BİR JOKER

Orsic, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor. Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro. Orsic, Hırvat Milli Takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol-8 asistlik katkı sağladı.

KART GÖRMEZ

Joaquin Fernandez'in en önemli özelliği az kart görmesi. İspanyol futbolcu, Almeria ve Valladolid'de toplam 296 karşılaşmaya çıktı. Sadece 1 defa oyundan atıldı. Sarı kart sayısı da 82. Ana mevkisi stoper. Ancak gerek kaldığında orta sahada da görev yapabiliyor.

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