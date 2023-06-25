Haberler Trabzonspor Kombineler satışa çıkıyor

Kombineler satışa çıkıyor

Yönetim, kombine biletlerini yakın bir zamanda satışa sunacak. Önümüzdeki sezon tribünlerin tamamen dolmasını hedefleyen yönetimin, kombine fiyatlarını makul seviyelerde tutması bekleniyor. Fiyatların 2 bin TL'den başlayacağı öne sürülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 06:50
Kombineler satışa çıkıyor

Yönetim, kombine biletlerini yakın bir zamanda satışa sunacak. Önümüzdeki sezon tribünlerin tamamen dolmasını hedefleyen yönetimin, kombine fiyatlarını makul seviyelerde tutması bekleniyor. Fiyatların 2 bin TL'den başlayacağı öne sürülüyor.

TRİBÜN GELİRİ 140 MİLYON TL

Başkan Ertuğrul Doğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, tribün gelirleri Trabzonspor'un gelirlerinin 3. sırasında yer alıyor. Sponsorluk gelirleri 190 milyon, yayın gelirleri 150 milyon TL, kombine, loca, bilet gelirleri ise 140 milyon TL olarak sıralanıyor.

İLK MAÇ 8 TEMMUZ'DA

Bordo-mavililer, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında 8 Temmuz'da HNK Hajduk Split ile karşılaşacak. Split, geçtiğimiz sezon Hırvatistan 1. Ligi'ni Dinamo Zagreb'in ardından 71 puanla ikinci tamamladı

TARAFTAR ÇOK HEYECANLI

Trabzonspor taraftarları, yeni sezon öncesi takımın hazırlık maçlarını bekliyor. Hajduk sınavı, bordo-mavililerin güçlü bir rakip karşısında ne durumda olduğunu görmek adına önemli bir fırsat olacak.

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