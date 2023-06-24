Bakan Uraloğlu’na ziyaret

Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Trabzonlu Bakan Uraloğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Trabzonsporlu yöneticiler, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, futbol ve sporun gelişimiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

BAKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Bakan Uraloğlu ile ilgili paylaşım yaptı. Kafkas, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok Kıymetli Dostum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na nazik misafirperverliği için teşekkür ederim. Uzmanlık alanındaki yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim" dedi.