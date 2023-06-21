Bardhi ABD yolcusu

Büyük umutlarla alınan oyunculardan Enis Bardhi de yetenekli olmasına rağmen sezonun genelinde yeterli verim sağlayamamıştı. Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Kuzey Makedon oyuncu ile de yolların ayrılması planlanıyor. Fırtına ile 2 yıl daha kontatı bulunuyor. ABD takımları talip.

Trabzonspor 4.5 milyon euro talep ediyor.

Djaniny yine gönderilecek

Tecrübeli forvet Djaniny Semedo geçtiğimiz sezon Sharjah'a kiralanmıştı. Arap kulübü, satın alma opsiyonunu kullanmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Fırtına'ya döndü. Kampa katılacak. Ancak daha genç ve başarıya aç oyuncular isteyen Nenad Bjelica'nın taleplerini karşılamıyor. Bu sebeple Trabzonspor bonservisiyle birlikte göndermeyi planlıyor.