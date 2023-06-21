Haberler Trabzonspor Bardhi ABD yolcusu

Bardhi ABD yolcusu

Büyük umutlarla alınan oyunculardan Enis Bardhi de yetenekli olmasına rağmen sezonun genelinde yeterli verim sağlayamamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Bardhi ABD yolcusu

Büyük umutlarla alınan oyunculardan Enis Bardhi de yetenekli olmasına rağmen sezonun genelinde yeterli verim sağlayamamıştı. Nenad Bjelica'nın planları arasında yer almayan Kuzey Makedon oyuncu ile de yolların ayrılması planlanıyor. Fırtına ile 2 yıl daha kontatı bulunuyor. ABD takımları talip.

Trabzonspor 4.5 milyon euro talep ediyor.

Djaniny yine gönderilecek

Tecrübeli forvet Djaniny Semedo geçtiğimiz sezon Sharjah'a kiralanmıştı. Arap kulübü, satın alma opsiyonunu kullanmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Fırtına'ya döndü. Kampa katılacak. Ancak daha genç ve başarıya aç oyuncular isteyen Nenad Bjelica'nın taleplerini karşılamıyor. Bu sebeple Trabzonspor bonservisiyle birlikte göndermeyi planlıyor.

DİĞER
Öykü Gürman nişanlısı Fatih İçmeli ile ne zaman evleneceğini açıkladı! İşte Öykü Gürman’ın açıkladığı o tarih!
Miray Daner’le ilişkisi biten Oğulcan Engin güzel oyuncu İlayda Alişan ile fena yakalandı! Çift aşk sorularına...
Mourinho gözden çıkardı F.Bahçe talip oldu!
F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın soluna Gineli!
Trabzonspor Slovenya'da kamp yapacak
Deprem son dakika! 21 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
CREED: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:29
Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! Ronaldo rekor kırdı Portekiz kazandı! 00:28
Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! Rus orta sahadan Beşiktaş'a flaş talep! 00:14
F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı F.Bahçe yeni hocasına kavuşuyor! O tarih ortaya çıktı 23:55
F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! F.Bahçe'nin yeni sezon formaları görücüye çıktı! 23:55
Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! Bologna'dan F.Bahçe'ye Barrow cevabı! 23:55
Daha Eski
Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler... Dünyaca ünlü menajer açıkladı! "Gelecekte Arda Güler... 23:55
Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var Dev operasyon! Listede dünya yıldızları var 23:55
F.Bahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca! F.Bahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca! 23:55
Görüşme tarihi belli oldu! Arda ve F.Bahçe... Görüşme tarihi belli oldu! Arda ve F.Bahçe... 23:55
Aslan'da orta sahaya sürpriz aday! Terim de istemişti Aslan'da orta sahaya sürpriz aday! Terim de istemişti 23:55
Ümit Milliler Bosna Hersek'i devirdi! Ümit Milliler Bosna Hersek'i devirdi! 23:55