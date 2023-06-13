Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Roberto Pereyra hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Roberto Pereyra hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavililerde bu anlamda takımdan ayrılan Marek Hamsik'in yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Karadeniz ekibi Udinese formasını terleten Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Roberto Pereyra hamlesi!

Yeni sezon için yeni yapılanmaya gitmeye karar veren Trabzonspor'da, en kritik bölgelerden biri orta saha. Teknik direktör Nenad Bjelica, buraya mutlaka 2 transfer yapılmasını istedi. Bunlardan birisi defansif özellikleri ön planda bulunan 6 numara Dimitrios Kourbelis. Yunan futbolcu gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Diğeri ise teknik kapasitesi yüksek, çift yönlü oynayabilen bir 8 numara olacak. Çünkü Marek Hamsik takımdan ayrıldı. Slovak futbolcunun yerine orta alana yeni bir lider gelecek. Gündemdeki oyuncular arasında Roberto Pereyra bulunuyor.

34 MAÇTA OYNADI

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Pereyra'nın, Udinese ile kontratı sona erdi. Bonservis maliyeti bulunmayan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon Serie A'da çıktığı 34 maçta 5 gol, 8 asistlik skor katkısı gösterdi. Kısa bir dönem Juventus'ta da oynayan Pereyra, 19 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Süper yıldız, İtalyan ekibinde 1.3 milyon euro maaş alıyordu. Bordo-mavililerin, tavan ücret politikası doğrultusunda 1.5 milyon euro'ya çıkması ve sözleşmede bazı başarı bonusları içeren teklif sunması bekleniyor.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Her iki ayağını da kullanabilen Roberto Pereyra'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında. Bir dönem fiyatı 17 milyon euro'lara kadar çıkmıştı.

HEDEF 25 MİLYON EURO

Teknik direktör Nenad Bjelica, Pereyra'ya sıcak bakıyor ama buradaki kritik nokta oyuncunun maliyeti. Tecrübeli yıldızın maaş beklentisine göre bu transfer gerçekleşebilir. Yeni sezonda net maaş bütçesini 25 milyon euro seviyesinde tutmak isteyen bordo-mavili yönetim, transfer planlamasını buna göre şekillendiriyor.

TECRÜBE ABİDESİ

Kariyerinde Udinese, Watford, Juventus ve River Plate formalarını giyen 1.82 boyundaki futbolcu, tam bir tecrübe abidesi. Başarılı oyuncu, Udinese takımı ile 200 maça çıkarken 23 gol atıp, 33 de asist yaptı. Hamsik'in boşluğunu doldurabileceği düşünülen Pereyra, son 3 senede Serie A'da toplam 92 maça çıktı.

DİĞER
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım
Hande Erçel'in sürekli elini gizleyerek poz vermesi evlilik iddialarını alevlendirdi! Sabancı cephesinden yanıt....
F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu!
Jesus'la ipler böyle koptu... Ayrılık talebi ondan gelmemiş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stoper ve sağ bek de alınacak
Trezeguet’ye teklif yok
2023 asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak, bitecek?
2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Deprem son dakika! 13 Haziran deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! 01:03
Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu! 00:51
F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! F.Bahçe'de Jesus sonrası gelecek isim belli oldu! 00:38
Beşiktaş'a Rebic'ten flaş haber! Beşiktaş'a Rebic'ten flaş haber! 00:38
Zaniolo için bomba iddia! Zaniolo için bomba iddia! 00:38
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 00:38
Daha Eski
Büyükekşi'den VAR açıklaması: Kayıtlar... Büyükekşi'den VAR açıklaması: Kayıtlar... 00:38
İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi İrfan Can Kahveci için flaş veda sözleri! Önce paylaştı sonra sildi 00:38
G.Saray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu! G.Saray Nelsson'un alternatifini İtalya'da buldu! 00:38
F.Bahçe'den Jesus açıklaması! F.Bahçe'den Jesus açıklaması! 00:38
G.Saray eski gözdesi için harekete geçti! G.Saray eski gözdesi için harekete geçti! 00:38
F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'den kanat bombası! Transferi böyle duyurdular 00:38