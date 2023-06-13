TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Roberto Pereyra hamlesi!

Yeni sezon için yeni yapılanmaya gitmeye karar veren Trabzonspor'da, en kritik bölgelerden biri orta saha. Teknik direktör Nenad Bjelica, buraya mutlaka 2 transfer yapılmasını istedi. Bunlardan birisi defansif özellikleri ön planda bulunan 6 numara Dimitrios Kourbelis. Yunan futbolcu gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Diğeri ise teknik kapasitesi yüksek, çift yönlü oynayabilen bir 8 numara olacak. Çünkü Marek Hamsik takımdan ayrıldı. Slovak futbolcunun yerine orta alana yeni bir lider gelecek. Gündemdeki oyuncular arasında Roberto Pereyra bulunuyor.

34 MAÇTA OYNADI

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Pereyra'nın, Udinese ile kontratı sona erdi. Bonservis maliyeti bulunmayan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon Serie A'da çıktığı 34 maçta 5 gol, 8 asistlik skor katkısı gösterdi. Kısa bir dönem Juventus'ta da oynayan Pereyra, 19 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi. Süper yıldız, İtalyan ekibinde 1.3 milyon euro maaş alıyordu. Bordo-mavililerin, tavan ücret politikası doğrultusunda 1.5 milyon euro'ya çıkması ve sözleşmede bazı başarı bonusları içeren teklif sunması bekleniyor.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Her iki ayağını da kullanabilen Roberto Pereyra'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında. Bir dönem fiyatı 17 milyon euro'lara kadar çıkmıştı.

HEDEF 25 MİLYON EURO

Teknik direktör Nenad Bjelica, Pereyra'ya sıcak bakıyor ama buradaki kritik nokta oyuncunun maliyeti. Tecrübeli yıldızın maaş beklentisine göre bu transfer gerçekleşebilir. Yeni sezonda net maaş bütçesini 25 milyon euro seviyesinde tutmak isteyen bordo-mavili yönetim, transfer planlamasını buna göre şekillendiriyor.

TECRÜBE ABİDESİ

Kariyerinde Udinese, Watford, Juventus ve River Plate formalarını giyen 1.82 boyundaki futbolcu, tam bir tecrübe abidesi. Başarılı oyuncu, Udinese takımı ile 200 maça çıkarken 23 gol atıp, 33 de asist yaptı. Hamsik'in boşluğunu doldurabileceği düşünülen Pereyra, son 3 senede Serie A'da toplam 92 maça çıktı.