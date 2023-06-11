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Hamsik bıraktı futbol bırakmıyor

Oyunuyla efsane, saçlarıyla bir ikon olan Marek Hamsik, futbola bordo-mavili formayla veda etmişti. Süper yıldız, jübilesini yapmasına rağmen kısa süre içinde teklifler almaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 06:50
Hamsik bıraktı futbol bırakmıyor

Hamsik'in menajeri Martin Petras, Napoli'nin yıldız ismi kutlamalara davet ettiğini söyledi. Ayrıca Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona da ona ekibine katılması yönünde çağrı yaptı.

AKADEMİSİYLE İLGİLENECEK

Marek Hamsik ise profesyonel futbol hayatını noktaladıktan sonra kendine biraz zaman tanımak istiyor. Bu sebeple kendine gelen teklifleri dinliyor ancak önceliğini birçok iş kolundan biri olan futbol akademisine vermiş durumda. Buradan yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyor. Hamsik'in ayrıca eski bir kaleyi dönüştürdüğü düğün salonu, 4 bin metrekareye yayılan eğlence parkı gibi farklı alanlarda yatırımları var.

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