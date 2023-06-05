Trabzonspor'da Boupendza harekatı

HATAYSPOR'DA ŞOV YAPMIŞTI
Hatayspor'un 2020'nin yaz transfer döneminde Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 1.80 boyundaki futbolcu, 22 golle kral olmuş ve adı büyük takımla anılmıştı. Ancak Gabonlu golcü, 2021'in yazında 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi SC'ye oradan da 7 milyon euro'ya Al-Shabab'a transfer olmuştu. Trabzonspor, Boupendza için kulübü Al-Shabab'a kiralama teklifi yaptı. Bordo-mavililer bu transferi bitirerek golcü sorununu çözmeyi hedefliyor. Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Türkiye'ye dönmek istiyor.