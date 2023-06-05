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Trabzonspor'da Boupendza harekatı

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gelecek sezonun kadro planlamasına başlandı ve bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Boupendza harekatı
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gelecek sezonun kadro planlamasına başlandı ve bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor. Yunan orta saha Kourbelis'i Türkiye'ye getiren Karadeniz devinin şimdiki hedefi forvet. Yönetim, talipleri bulunan Maxi Gomez'i gönderip yerine net bir golcü hamlesi yapmak istiyor. Gündeme gelen son isim ise Aaron Boupendza. Karadeniz devinin yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki santrfor için kolları sıvadı.

HATAYSPOR'DA ŞOV YAPMIŞTI
Hatayspor'un 2020'nin yaz transfer döneminde Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 1.80 boyundaki futbolcu, 22 golle kral olmuş ve adı büyük takımla anılmıştı. Ancak Gabonlu golcü, 2021'in yazında 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi SC'ye oradan da 7 milyon euro'ya Al-Shabab'a transfer olmuştu. Trabzonspor, Boupendza için kulübü Al-Shabab'a kiralama teklifi yaptı. Bordo-mavililer bu transferi bitirerek golcü sorununu çözmeyi hedefliyor. Kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Türkiye'ye dönmek istiyor.
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