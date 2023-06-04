Haberler Trabzonspor Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı

Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 15:13
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, 38. haftada 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dinamik ısınma, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

DİĞER
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aslan kutlamaya başlıyor! Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede yapılacak?
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti görenler şaşkına döndü: "Genç kız gibi"
G.Saray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor
Buruk ve Jesus kararını verdi! İşte derbinin ilk 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da erken ayrılık!
Hamsik'e duygusal veda! "Son dansı ağlattı"
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı!
2023 MEBBİS uzman öğretmen sınavı başvuru ekranı
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek G.Saray'dan sürpriz transfer! Nelsson'un yerine gelecek 15:19
Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı 15:10
Trabzonspor'da erken ayrılık! Trabzonspor'da erken ayrılık! 14:58
Hamsik'e duygusal veda! "Son dansı ağlattı" Hamsik'e duygusal veda! "Son dansı ağlattı" 14:43
Mauro Icardi general oldu! Mauro Icardi general oldu! 14:40
Braga - Porto maçı saat kaçta? Braga - Porto maçı saat kaçta? 14:36
Daha Eski
Naz Akyol'un yeni takımı açıklandı! Naz Akyol'un yeni takımı açıklandı! 14:11
Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri... Kanarya'nın o istatistiği dikkat çekti! Golleri... 14:02
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme 13:56
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 13:55
Denizlispor'da şaşırtan görüntü! Tesislerde koyun otlatıldı Denizlispor'da şaşırtan görüntü! Tesislerde koyun otlatıldı 13:38
Eski F.Bahçeli futbolcu Yüksel Gündüz vefat etti Eski F.Bahçeli futbolcu Yüksel Gündüz vefat etti 13:35