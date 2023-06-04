Fırtına'da Başakşehir mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, 38. haftada 6 Haziran Salı günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dinamik ısınma, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.