Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.







TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Taha Tepe, Eren, Taha, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Visca, Umut

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan, Fatih, Çağan, Candeias, Umut, Fer, Doumbia, Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

BJELICA YÖNETİMİNDE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek. Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

HAMSIK'E VEDA

Trabzonspor'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek.

Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti.