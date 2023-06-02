Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 21:34
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için taraftarları sosyal medya hesaplarından yarın ki maça davet etti.

Futbolcuya yakışır bir uğurlama için taraftarların maça gelmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Marek Hamsik, unutulmaz kariyer yolculuğunun son maçında sizi de yanında görmek istiyor." denildi.

DİĞER
Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'yı bir de Instagram'da görün, dizideki halinden eser yok! Gerçek halini görenler hayran kalıyor…
Hindistan'da tren faciası: Ölü ve yaralılar var!
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı!
FIFA'dan G.Saray'a kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Colombatto sesleri!
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
LGS giriş belgesi sorgulama ekranı 2023
LGS'de hangi konular çıkmayacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı! Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı! 21:34
G.Saray derbi hazırlıklarına başladı! G.Saray derbi hazırlıklarına başladı! 21:31
Abdülkerim Bardakcı hayalini açıkladı! Abdülkerim Bardakcı hayalini açıkladı! 21:02
G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! 20:06
Transferde dev kapışma! 10 talip birden Transferde dev kapışma! 10 talip birden 19:50
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! 19:03
Daha Eski
Kanada Güney Kore'ye set vermedi! Kanada Güney Kore'ye set vermedi! 18:53
Benfica'nın yıldızı G.Saray'a! Benfica'nın yıldızı G.Saray'a! 18:52
Görkem Polat dünya 3.'sü! Görkem Polat dünya 3.'sü! 18:43
TFF'den Kayserispor’a kötü haber! TFF'den Kayserispor’a kötü haber! 18:13
FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! 18:08
Milan'da Rafael Leao hakında flaş karar! Milan'da Rafael Leao hakında flaş karar! 17:47