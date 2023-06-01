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Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaştı. 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelip bordo-mavili yönetim ile masaya oturacak Kourbelis, 2+1 yıllık imza atacak. Bakasetas'ın bu transferdeki katkısı çok büyük.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 10:28
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Bordo-mavili yönetim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis için hamle yapmıştı. İsmi geçtiğimiz yaz döneminde de Karadeniz deviyle anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı 29 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yani bordo-mavili yönetim, bonservis ücreti ödemeden bu transferi bitiriyor.


YILLIK 900 BİN EURO ALACAK
Panathınaıkos'un tüm ısrarlarına rağmen yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan tecrübeli isim ayrılmak istediğini net olarak belirtti. Vatandaşı Anastasios Bakasetas'ın sürekli görüştüğü ve kulüple ilgili bilgileri verdiği Kourbelis, Karadeniz devine çok kısa sürede 'Evet' dedi ve iş olumlu sonuçlanmış oldu. Tecrübeli futbolcunun yakın bir zamanda Türkiye'ye gelerek son detayları konuşması ve resmi imzayı atması bekleniyor. Kourbelis'in yıllık 900 bin euro'dan 2+1 senelik resmi imza atması gündemde.


Fotoğraf paylaştı
Kadrosunda Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan bulunan Trabzonspor, üçüncü Yunan'ı da renklerine bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile bir fotoğrafını paylaşan Kourbelis, seneye Trabzon'da.


Orta saha ve stoper
Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.81 boyundaki Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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