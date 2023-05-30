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Trabzonspor Dimitris Kourbelis için yeniden devrede!

Trabzonspor, Panathinaikos'un takım kaptanı için tekrar girişimlere başlamış durumda. Yunan medyası, kadrosunda iki Yunan bulunan Fırtına'nın, 29 yaşındaki orta saha futbolcusunu istediğini yazdı. Hatta yıllık 900 bin euro önerdiğini dahi öne sürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Trabzonspor Dimitris Kourbelis için yeniden devrede!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavili takım, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis için hamle yaptı. İsmi geçtiğimiz yaz da Karadeniz deviyle anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı 28 yaşındaki orta saha bu kez boşa çıkıyor. Çünkü 1.81 boyundaki futbolcunun Yunan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da sora erecek. Yani bordo-mavililer, bonservis ücreti ödemeden bu transferi bitirebilir.


BAKA ILE YAN YANA
Mevcut kadroda Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan bulunan Trabzonspor, üçüncü Yunan için de nabız yoklayacak. Yunan basını, tecrübeli futbolcunun, kulübü Panathinaikos'un sözleşme uzatma teklifini reddettiğini duyurdu. Haberin detaylarında, geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile bir fotoğrafını paylaşan Kourbelis'in Türkiye'yi tercih etme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi. spor24. gr'nin haberine göre bordo-mavililer senelik 900 bin euro'dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu.


Orta saha ve stoper
Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.81 boyundaki Kourbelis 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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