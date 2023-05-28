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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski gözdesi Alassane Plea Fırtına'nın gündeminde!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni sezonda Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor gündemine, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alassane Plea'yı aldı. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 12:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski gözdesi Alassane Plea Fırtına'nın gündeminde!

Nokta transferler yaparak gelecek sezon şampiyonluğa koşacak bir takım yaratmak isteyen Trabzonspor'a, önemli bir isim daha önerildi.

Karadeniz Gazete'nin kulübe yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, Almanya'da Borussia Mönchengladbach formasını giyen sol kanat oyuncusu Alassane Plea, menajeri Stephane Courbis aracılığı ile Trabzonspor'a teklif edildi.

30 yaşında 1.81 boyunda olan Fransız sol kanat bu sezon 28 lig maçına çıktı. Alassane Plea, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 9 asist yaptı. Gol atmaktan çok asistleriyle tanınan Fransız yıldız, Almanya'da Asistman (pas veren oyuncu) olarak tanınıyor. Borussia Mönchengladbach'tan ayrılmak isteyen ve bunu Alman ekibine bildiren Plea, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor.

Trabzonspor'da sol kanat için ilk tercih olan Mislav Orsic'in henüz yanıt vermemesi Alassane Plea ismine sıcak bakılmasına neden oldu. Plea'nın menajeri Stephane Courbis, Başakşehir'e Enzo Crivelli'yi getirmişti.

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