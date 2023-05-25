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Trabzonspor o yıldıza hayran kaldı!

Mısır basını, El-Ehli’nin Esperance ile maçını izleyen Trabzonsporlu yetkililerin, 2 gol atan kanat Percy Tau’ya hayran kaldığını yazdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor o yıldıza hayran kaldı!

Sezon sonunda Esperance kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Mohamed Ali Ben Romdhane, Fırtına'nın gündeminde yer alırken; bordo-mavililerin izleme ekibi geçtiğimiz hafta Mısır'a gitti. Esperance'nin El-Ehli ile CAF Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları takip eden Trabzonspor yetkilileri, Percy Tau'ya hayran kaldı. Mısır basını, 2 maçta 3 kez skor (2 gol, 1 asist) katkısı veren Tau'nun performansıyla göz kamaştırdığını ve Trabzonspor temsilcilerini çok etkilediğini yazdı. Güney Afrikalı yıldız, esas bölgesi sağ kanat olmasına rağmen sol kenarda da oynuyor. El-Ehli ile 1 yıl mukavelesi bulunan Tau konusunda bordo-mavililer nabız yoklamaya ve maliyet araştırması yapmaya başladı.

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