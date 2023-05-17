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Trabzonspor kafilesi Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:48
Trabzonspor kafilesi Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspori 22 kişilik oyuncu kafilesi ile İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede Yusuf Yazıcı, tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil ve Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Gbamin, Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, MaxiGomez."
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