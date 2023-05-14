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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Bruno Petkovic operasyonu! Bjelica ısrarla istedi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdesi Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb ile yoğun temasta... "Forvette nokta atışı transfer yapmamız lazım diyen Hırvat hocanın yönetime Petkovic'in ismini verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Bruno Petkovic operasyonu! Bjelica ısrarla istedi

Karadeniz ekibinin bu sezon tüm kulvarlarda erken havlu atmasında bu sezon net bir golcü bulamamalarının da etkisi vardı. Sezona Andreas Cornelius ile giren Fırtına o gidince yerine Maxi Gomez'i aldı. Djaniny Semedo ve Umut Bozok da yardımcı oyunculardı. Aralarından Djanin ayrıldı, geçen yılın gol kralı Umut da beklentilerin uzağında kaldı. Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, hem gelmeden önce hem de geldikten sonra analizlerinde forvet konusunda hata lüksleri olmadığını söyledi.

TAM BU LİGE UYGUN

Nenad Bjelica, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede Bruno Petkovic'in mutlaka alınması gerektiğini söylemişti. Önceki yönetimde de transfer konuları ile bizzat ilgilenen Doğan bu defa başkan sıfatıyla tura çıktı. Golcü konusu ile bizzat ilgileniyor. Bruno Petkovic konusunda hem kulübü Dinamo Zagreb hem de oyuncuyla sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. 1.93 boyundaki forvetin, Hırvat kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Doğan, Bjelica'nın "Tam Süper Lig'e uygun" dediği isim için bir hayli ısrarcı. Camia da güzel haberleri bekliyor.

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