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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Mousa-Al Tamari hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Takımın teknik direktörü Bjelica önderliğinde gündemine dikkat çeken isimleri alan Fırtına son olarak sürpriz bir ismi gözüne kestirdi. Bordo mavililerin Belçika'nın Leuven takımında forma terleten Ürdünlü kanat oyuncusu Mousa-Al Tamari ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 15:21
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Mousa-Al Tamari hamlesi!

Trabzonspor'da gündem transfer. Son olarak Leuven takımında forma giyen Ürdünlü kanat oyuncusu Moussa Al Tamari teklifi için flaş bir gelişme yaşandı.

Çalım yeteneği yüksek rakiplerini zor durumda bırakacak kanat oyuncusu arayan Trabzonspor aradığı ismi Belçika'da buldu…

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Leuven takımında forma giyen Ürdünlü kanat oyuncusu Moussa Al Tamari, bordo-mavililerin scoutlarının dikkatini çekti.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİYOR

Maç başına 3.2 toplamda 75 başarılı driplingle Belçika Ligi'nin en fazla çalım atan oyuncusu olan 25 yaşındaki Ürdünlü bu sezon Leuven formasıyla 6 gol ve 4 asist yaptı.

Nwakaeme gibi bir türlü ön plana çıkmayan Al Tamari için Trabzonspor'un oldukça uygun şartlarda bir sözleşme bulabilecek olması da bir avantaj.

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