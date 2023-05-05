Trabzonspor’dan Bakasetas için Abdülkerim örneği!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında oynanan Konyaspor maçında doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Yunan futbolcu 2 maç ceza almıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek olan Bakasetas için harekete geçti.

ABDÜLKERİM ÖRNEĞİ

61saat.com'un haberine göre bordo-mavili kulüp Bakasetas'ın cezasının 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na itiraz edecek.

Yönetim, Tahkim Kurulu'na daha önce Galatasaray-Alanyaspor maçında doğrudan kırmızı kart gören, ancak yapılan itirazın ardından cezası 2 maçtan 1 maça indirilen Abdülkerim Bardakcı'nın görüntülerini örnek gösterecek.

Bakasetas'ın cezasının 1 maça düşürülmesi halinde oyuncu Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.