Haberler Trabzonspor Biletler satışta

Biletler satışta

Bordo mavili takımın, ligde bu hafta oynayacağı A.Gücü karşılaşmasının biletleri dün satışa çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Biletler satışta
Bordo mavili takımın, ligde bu hafta oynayacağı A.Gücü karşılaşmasının biletleri dün satışa çıktı. Biletler 50 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Trabzonsporlu taraftarların biletlere daha ilk günden yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Maç 8 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Şenol Güneş Stadı'nda..

Şen şakrak Fırtına

KARADENİZ ekibi, A.Gücü sınavı hazırlıklarına dün devam etti. Isınma koşuları sonrası pas idmanı yapan bordo mavililer ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışmalar sırasında futbolcuların oldukça keyifli olması gözlerden kaçmadı.

Özdamar'la 5 galibiyet

Bu haftaki Ankaragücü maçı hakemi Erkan Özdamar oldu. Ankara bölgesi hakemi olan Özdamar, bordo mavili takımın daha önce 7 maçında düdük çaldı. Karadeniz ekibi bunların 5'ini kazanırken, birer kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Özdamar ayrıca Trabzonspor'a 1 kırmızı kart çıkardı.
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