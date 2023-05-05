Biletler satışta

Şen şakrak Fırtına
KARADENİZ ekibi, A.Gücü sınavı hazırlıklarına dün devam etti. Isınma koşuları sonrası pas idmanı yapan bordo mavililer ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışmalar sırasında futbolcuların oldukça keyifli olması gözlerden kaçmadı.
Özdamar'la 5 galibiyet
Bu haftaki Ankaragücü maçı hakemi Erkan Özdamar oldu. Ankara bölgesi hakemi olan Özdamar, bordo mavili takımın daha önce 7 maçında düdük çaldı. Karadeniz ekibi bunların 5'ini kazanırken, birer kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Özdamar ayrıca Trabzonspor'a 1 kırmızı kart çıkardı.