TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trezeguet'e talip var!

Hafta başından bu yana çalışmalarına son hız devam eden Trabzonspor, Ankaragücü maçına kadar bazı günlerde çift idman yapacak.

Kafasındaki oyun mantalitesini yavaş yavaş öğrencilerine çalışmalarla aktarmaya başlayan Nenad Bjelica, "Mücadele etmeyen benim takımımda olamaz. Galip geliriz, mağlup oluruz ancak her zaman sahada elinden gelenin fazlasını yapan bir takım olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

4 milyon Euro'ya transfer edilmişti

Arap basını, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet ile Al Ittihad'ın ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı. Sezon başında Bordo-Mavililer'in 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı başarılı kanat oyuncusu, 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret kazanıyor. Suudi Arabistan ekibinin Trezeguet'ye yıllık ücret olarak çok daha yüksek bir rakam verebileceği belirtiliyor. Trezeguet ile ilgilenen bir diğer Arap takımı, Al Ahly. Bordo-Mavili yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak baktığı öğrenildi.