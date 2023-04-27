Yeni kupalar gelecek

Bordo - mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine konuştu. Buradaki ifadeleriyle camiaya gelecek adına umut ve moral aşıladı. Başkan Doğan, saha içinde başarıları kovalarken, saha dışında da sürdürülebilir bir yapı oluşturmaları gerektiğini kaydetti. Doğan "Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız. Avrupa'daki kulüplere baktığımızda hemen hemen her yıl yarışın içindeler. Şampiyonluklar da kazanıyorlar. Bunları yaparken en temel öncelikleri ise akademi ve scouting" ifadelerini kullandı.

SPONSORLUKLAR ÖNEMLİ

Ertuğrul Doğan şöyle konuştu: "Avrupa kulüpleri sürekli üretiyor. Aynı zamanda yarışıyor. Oyuncu satıyorlar. Sponsorluk geliri ve ürün pazarlamasından sürdürülebilir bir ekomoniye sahipler. Trabzonspor da öz kaynaklar olarak en verimli bölgede yer alıyor. Bu organizasyonu doğru şekilde kurmadığımız için burnumuzun dibindeki yetenekli futbolcular ya Avrupa'ya ya da Türkiye'de başka takımlara gidiyor. O takımlar, daha sonra bu oyuncuların satışından milyonlarca lirayı kasalarına koyuyor. Biz ise uzaktan seyrediyoruz."

ÖDENEBİLİR SEVİYEYE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR



Ertuğrul Doğan kısa, orta ve uzun vadeli planlarını da sıraladı.

1

Öncelikle takımın yıllık maaş bütçesini ödenebilir seviyeye düşürmemiz gerek.

2

Başta stadyum olmak üzere yeni sponsorluklar kazandırılacak ve gelir getirici projeler hayata geçirilecek.

3

TS Club tarafındaki organizasyon ile loca, bilet ve kombine satışları yeniden düzenlenecek

4

Akademi ile scouting güçlendirilerek gerek altyapı gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan yetenekli ve gelecek vadeden oyuncular kulübümüze kazandırılacak.

5

Yurt içi ve yurt dışındaki taraftarlarımızın kulübümüzle daha yakın ilişkiler kurabilmesi amacıyla çeşitli sosyal projeler hayata geçirilecek.

YENİDEN BAŞLIYORUZ

"Kulübümüzün bugünkü ekonomisi ve saha sonuçları arzuladığımız noktada olmayabilir. Ancak yakın zamanda inanç ve inatla bu sorunları çözerek yeniden bir başlangıç yapacağız. Hiç şüphe olmasın, 1975-76 sezonunda Anadolu ihtilali yapılarak başlayan, 2021-2022'de coşkunun zirve yaptığı şampiyonluklara, başarılara yenilerini ilave edeceğiz"

KASA ZARARA UĞRUYOR

"Doğru organizasyonu ve sürdürülebilir ekonomiyi sağlamak zorundayız. Şu bir gerçek ki kendi öz kaynaklarından üretmediğin ve satamadığın sürece saha da kulüp kasası da ciddi manada zarara uğruyor."