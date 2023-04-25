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TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın eski aşkı alevlendi! Mutlu son sezon bitince

Sport.ua'nın haberine göre; Trabzonspor’un yaz aylarındaki ilk hedefi Dnipro’nun 25 yaşındaki forveti Dovbyk olacak. Bordo-mavililer bu kez transferde mutlu sona yakın gözüküyor. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın eski aşkı alevlendi! Mutlu son sezon bitince

Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelika ile gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Buna göre daha bu sezon bitmeden transferde yol haritası belirlenecek ve tüm takviyeler sezon hazırlık kampına yetiştirilecek. Doğan, stratejisini "Kadroya önemli isimleri katacağız ancak bu kez hedefimiz daha çok serbest statüde yer alacak isimler olacak" diye açıklamıştı. Bu stratejiye uygun olan ismi ise Ukrayna basını ortaya attı. "sport.ua" sitesinin haberine göre; Trabzonspor'un yazın ilk hedefi Dnipro'nun 25 yaşındaki forveti Dovbyk olacak.

TAKIMA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAR

4-1 kaybedilen Sivasspor maçının sonrasında Bjelica ile 'acil durum toplantısı' yapan yönetim, Dnipro'da forma giyen golcü Artem Dovbyk'i de masaya getirdi. Hırvat teknik adam, Dovbyk'i tanıdığını ve alınmasının takıma önemli katkılar sunacağını dile getirerek bu isme onay verdi. Daha önce de birkaç kez gündeme gelen 1.89 boyundaki forvet için Ukrayna kulübü ile yeniden temasa geçilecek. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek Dovbyk, uygun bir bonservis bedeliyle getirilecek. Dovbyk bu sezon Dnipro'da 29 maçta 23 gol attı, 5 de asist yaptı.

G.Saray ve F.Bahçe

Daha önce adı G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılan Dovbyk için Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutmak istiyor. Özellikle başkan Ertuğrul Doğan bu transferde çok istekli.

Tam bir gol harekâtı makinesi

Dnipro ile 74 maça çıkan Dovbyk, 47gol attı ve 11 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nın formasını da 15 kez terletti, fileleri 6 kez havalandırdı.

AYRILMAK İSTİYOR

Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Ukraynalı futbolcu takımından ayrılmak istediğini açıkladı ve "Yeni bir meydan okumaya hazırım. Türkiye'den teklif aldım" dedi.

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