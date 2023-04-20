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SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Nenad Bjalica'nın ilk kez takımın başında maça çıkacağı müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise kazanmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Kritik müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:57 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:00
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, 20 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez

34. RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

BJELICA'NIN İLK MAÇI

Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermeye çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.

FIRTINA'DA 6 EKSİK

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA 2 İSİM YOK

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 31 puan topladı. Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

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