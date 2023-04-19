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Nenad Bjelica Trabzonspor tarihinin ilk hırvat teknik direktörü oldu!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, kulüp tarihinin ilk Hırvat teknik direktörü oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:23
Nenad Bjelica Trabzonspor tarihinin ilk hırvat teknik direktörü oldu!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavilileri çalıştıracak ilk Hırvat isim oldu. Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 35 teknik adamla çalışan Karadeniz ekibi 54 kez de hoca değişikliğine giderken Bjelica, bordo-mavilileri çalıştıracak 12. yabancı isim oldu.

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, o günden bu zamana kadar söz konusu dönemler içerisinde 35 teknik adamla çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzonlu 13 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı. Trabzon dışından 11 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Alman, 3 Belçikalı, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en çok görev alan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 ve 2021-22 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, elde ettiği şampiyonlukları Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4 kez, Özkan Sümer döneminde ise iki kez şampiyonluk kupasını kazandı. 2010-11'de şike sürecinin yaşandığı dönemde takımın başında Şenol Güneş yer alıyordu. 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Karadeniz ekibe şampiyonluğu getiren Abdullah Avcı ise tarihteki yerini aldı.

Nenad Bjelica, 12. yabancı teknik adam oldu.

Trabzonspor'da bugüne kadar 11 yabancı teknik direktör görev aldı. Bordo-mavililerin yeni hocası Nenad Bjelica, Karadeniz ekibinde yabancı teknik adam olarak görev yapacak 12'nci isim olacak. Bordo-mavililerde daha önce ilk yabancı teknik adam 1985-86 sezonunda görev yapan Jurgen Sunderman oldu. 1988-89 Verner Biskup (Takımın başında 3 hafta kaldı), 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında Urbain Breams, 1992-93 George Leekens, 1998-99 Gordon Milne, 2001-2002 Hans-Peter Briegel, 2006-2007 Lazaroni (4 hafta görevde kaldı), 2009-10 Hugu Broos (Belçikalı hoca 13 hafta takımın başında kaldı), 2014-15 Vahid Halilhodzic, 2015-16- Shota Arveladze (15 Maç takımın başında kaldı), 2020-21-Eddie Newton (7 hafta takımın başında kaldı), 2022-2023 Nenad Bjelica Trabzonspor'un teknik direktörü oldu.

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