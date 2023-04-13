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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Abdülkadir Ömür ve Edin Visca...

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 10:28 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 10:46
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Abdülkadir Ömür ve Edin Visca...

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu bildirdi.

Beşir, kulübün internet sitesine Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir."

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