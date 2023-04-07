Sergen Yalçın geliyor

Ertuğdul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak'ın istifasıyla teknik direktör arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın ismi öne çıktı. 22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz devinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için karar alındı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde" diyerek Montella ve Sergen Yalçın'ı işaret etmişti.

İki isim öne çıksa da Adana Demir'in hocası Montella için sezon sonuna kadar beklenecek olması işleri değiştirdi. Yönetim, "Sergen Yalçın'ı getirelim ve yeni sezon için kadroyu erkenden tanısın" fikrinde birleşti. Bunun üzerine Başkan Doğan hemen harekete geçti ve 50 yaşındaki hoca ile temaslara başladı. İkilinin önce telefonda sonra da yüz yüze görüştüğü ve prensipte anlaştığı belirtildi. Başkan Doğan'ın, Yalçın ile yaptığı zirvede hedeflerini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koyduğu, bütçelerinin 25 milyon TL'nin üzerine çıkmayacağını söylediği öğrenildi. Taraflar bir kez daha bir araya gelecekler.

FIRTINA'YA GÖZ KIRPMIŞTI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrası birçok isim Trabzonspor ile anılmaya başlanmıştı. Bunlardan biri de Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'dı. 50 yaşındaki teknik adam, konuk olduğu bir TV programında konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Henüz bir teklif almadım" yanıtını vermişti. Yalçın, "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız?" sorusu üzerine yeniden "Henüz teklif almadım" yanıtını vererek bordo-mavililere göz kırpmıştı.

İKİ HOCA ÖNE ÇIKTI

Eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile başlayıp, teknik direktör Abdullah Avcı ile süren ayrılık rüzgarı, takımın başına geçen teknik adam Orhan Ak'ın istifasıyla devam ediyor. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Sergen Yalçın ve Montella ismine sıcak bakıyor.

BİZİ KURTARABİLİR

Trabzonspor'da geçmişte de bu tür ayrılıkların yaşandığını söyleyen taraftar Kadir Kurt, "Yeni hocamızın Sergen Yalçın olmasını istiyorum. Sergen Yalçın bence bizi kurtarabilir, çıkarabilir bu kötü durumdan" dedi.

TRABZON'DA OYNADI

Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa etmişti. Başarılı çalıştırıcı, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

MÜCADELECİ BİR HOCA

Trabzonspor'un eskisi gibi hırslı oynamasını özlediğini söyleyen Abdullah Güven, "Başkanımıza gerçekten güveniyoruz. Yeni hocanın yerli olmasından yanayız. Trabzonspor'un hırsından vazgeçmeyecek bir hoca istiyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Alanya, Yeni Malatya ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın ile 1.84'lük puan ortalaması elde etti.