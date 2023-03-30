Ömür tepkisi

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, Ermenistan (2-1), Hırvatistan (0-2) ile karşılaştı. Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, iki maçta da Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e süre vermedi. Son haftalarda performansını artıran ve son derece etkili bir futbol sergileyen 23 yaşındaki Ömür'ün oynatılmaması tepki çekti. Futbol otoriteleri, Kuntz'un bu tercihini büyük bir yanlış olarak değerlendirildi.



Milliler bekleniyor

Milli takımlara giden oyuncular bu hafta Trabzon'a gelerek takımla antrenmanlara başlayacak. Millilerin yokluğunda altyapıdan takviye yaparak idmanlar yapan Orhan Ak, bu futbolcuların geri dönüşüyle taktik çalışmalara da ağırlık verecek.



Geri dönüyorlar

Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gittikleri A Milli Takım'da hiç süre alamadı. Eren ise az oynadı. Bu oyuncular dün takıma katıldı. Ülkelerinin milli takımlarına giden Bardhi, Bakasetas, Siopis ve Gomez de bugün Trabzon'a gelecek.



Boğuşlu başladı

Fırtına, Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetimindeki idmanda futbolcular yağmur altında çalıştı. 12 oyuncu idmana çıkmazken, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu işbaşı yaptı.