Biletler satışta

Trabzonspor'un cumartesi günü saat 16.00'da Akyazı'da oynayacağı Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle: "VIP Platinum: 400 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Silver: 100 TL, Batı tribünü: 60 TL, Doğu Tribünü: 50 TL.



Kadınlara jest

Bordo-mavili kulüp, kadın taraftarına indirimli bilet satıyor. Yapılan açıklama, "Kayseri maçı biletlerinde kadın taraftarlarımıza özel %50 indirim uygulanacak. Bu indirim sadece gişe biletleri için geçerlidir. Bilet transfer söz konusu değil" denildi.