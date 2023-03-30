Haberler Trabzonspor Biletler satışta

Biletler satışta

Trabzonspor’un cumartesi günü saat 16.00’da Akyazı’da oynayacağı Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Biletler satışta

Trabzonspor'un cumartesi günü saat 16.00'da Akyazı'da oynayacağı Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle: "VIP Platinum: 400 TL, VIP Gold: 200 TL, VIP Silver: 100 TL, Batı tribünü: 60 TL, Doğu Tribünü: 50 TL.

Kadınlara jest

Bordo-mavili kulüp, kadın taraftarına indirimli bilet satıyor. Yapılan açıklama, "Kayseri maçı biletlerinde kadın taraftarlarımıza özel %50 indirim uygulanacak. Bu indirim sadece gişe biletleri için geçerlidir. Bilet transfer söz konusu değil" denildi.

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