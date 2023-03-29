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Trabzonspor'da rota yeniden Nwakaeme'ye döndü! Paylaşımı olay oldu

Trabzonspor'da yeni yönetimin gelmesiyle birlikte transfer harekatı başladı. Ertuğrul Doğan'ın yönetim listesinde bulunan Nevzat Kaya, Fırtına'nın eski yıldızı Nwakaeme ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nijeryalı futbolcu yapılan bu açıklamanın üzerine sosyal medyadan destek paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | TS TRANSFER HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:19
Trabzonspor'da rota yeniden Nwakaeme'ye döndü! Paylaşımı olay oldu

Bordo-Mavili formayla attığı goller, yaptığı asistler, şık çalımlarıyla hafızalara kazınan Nijeryalı futbolcu sezon başında Al Fayha'ya imza atmıştı. Suudi Arabistan'da çok mutlu olmadığı öne sürülen Anthony Nwakaeme'de flaş bir gelişme yaşandı, taraftarı heyecanlandıran açıklama geldi...

Trabzonspor'un yeni yöneticisi Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin geri dönmesiyle ilgili sorulan soruya; "İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul'a gelince, ben Suudi Arabistan'a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" cevabını verdi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3.Lig ekibi 1984 Muşspor'da başkanlık görevini yürüten Kaya'ya sosyal medya hesabında paylaştığı bir tebrik mesajı ile destek oldu. Nwakaeme, Nevzat Kaya için, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı yıldızın Trabzonspor'a dönüş operasyonu start aldı.

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