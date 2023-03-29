Haberler Trabzonspor Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ak: Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var

Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ak: Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var

Trabzonspor'da sezon sonuna kadar teknik direktör olarak takımı çalıştıracak olan Orhan Ak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orhan Ak, "Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 17:54
Trabzonspor teknik direktörü Orhan Ak: Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından takımı yöneten Orhan Ak, "Lige bakınca istediğimiz sırada değiliz ama her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Bizim için özellikle salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı çok daha önemli" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. İdman öncesinde sezon sonuna kadar takımı yönetmesi konusunda anlaşma sağlanan Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Ak, yarın itibarıyla Gbamin haricindeki oyuncular ile tam kadro bir şekilde antrenmanların devam edeceğini belirterek, "Adana Demirspor maçı ile başlayan süreç, özellikle başkanımızın bize güvenmesi bizi mutlu etti. Olağanüstü bir şey olmadığı ve sıkıntı olmadığı sürece inşallah sezonu birlikte tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"KALİTELİ BİR EKİBİMİZ VAR"

Teknik ekibe yeni takviyeler yapıldığını ifade eden Orhan Ak, "Hepsi Türkiye'den kendini ciddi anlamda kanıtlamış, çok değerli insanlardan bir ekip oluşturduk. Özellikle burada Fatih Terim ve Aykut Kocaman'a çok teşekkür ederim. Bu konuda bana yardımcı oldular. Şu an sadece 1 kişi daha dahil olabilir. Onun dışında gayet kaliteli bir ekibimiz var. Kendimize de, ekibimize de, oyuncularımıza da güveniyoruz" diye konuştu.

"SEYİCİYLE BERABER O GÜVENİ SAĞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını değerlendiren Ak, "Lige bakınca istediğimiz sırada değiliz ama her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliği, saha içinde beraber hareket eden, enerjisi yüksek, coşkulu, mücadele eden bir takım oluşturduğunuz zaman yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bizim için özellikle salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı çok daha önemli. Adana Demirspor maçı çok ciddi bir geri dönüş oldu oyunculardan. Seyirciyle beraber o güveni sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah o güven devam eder" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor'un maçları oynanmayacak mı?
Afra Saraçoğlu'dan Çağatay Ulusoy hakkında ilk açıklama "Kesinlikle..." Mert Yazıcıoğlu'dan sonra aşkı Çağatay Ulusoy'dan bulduğu iddia edilmişti
Sarri G.Saray'ın yıldızına talip!
Galatasaray'da Belotti heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lazar Markovic'ten Abdullah Avcı sözleri!
Trabzonspor'da rota yeniden Nwakaeme!
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?
TOGG kapora iadesi 60 bin TL nasıl geri alınır?
Asgari ücrete Temmuzda ara zam gelecek mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri! Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri! 18:24
Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Cezası belli oldu Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Cezası belli oldu 18:20
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! 18:15
Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı! Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı! 18:14
"Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var" "Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var" 17:54
Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! 16:53
Daha Eski
Yılın transfer bombası! Görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor Yılın transfer bombası! Görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor 16:44
Lazar Markovic'ten Abdullah Avcı sözleri! Lazar Markovic'ten Abdullah Avcı sözleri! 16:03
Bodrumspor deplasmanda farklı kazandı! Bodrumspor deplasmanda farklı kazandı! 15:42
Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard dönemi sonra erdi! Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard dönemi sonra erdi! 15:34
Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "G.Saray'a giderek..." Pjanic'ten Zaniolo itirafı! "G.Saray'a giderek..." 15:08
Orkun Kökçü için G.Saray ve F.Bahçe sözleri! Orkun Kökçü için G.Saray ve F.Bahçe sözleri! 14:34