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Pilot takım 1461

Bordo-mavili kulübün Ertuğrul Doğan ile 1461 Trabzon kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu arasında yapılan görüşmeler sonucunda şu an 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon kulübünün pilot takım olmasına karar verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Pilot takım 1461
Bordo-mavili kulübün Ertuğrul Doğan ile 1461 Trabzon kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu arasında yapılan görüşmeler sonucunda şu an 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon kulübünün pilot takım olmasına karar verildi. Diğer bölge takımları da anlaşmaya dahil edilecek. Altyapı oyuncuları daha verimli kullanılabilecek.
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