Pilot takım 1461

Bordo-mavili kulübün Ertuğrul Doğan ile 1461 Trabzon kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu arasında yapılan görüşmeler sonucunda şu an 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon kulübünün pilot takım olmasına karar verildi.
Bordo-mavili kulübün Ertuğrul Doğan ile 1461 Trabzon kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu arasında yapılan görüşmeler sonucunda şu an 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 1461 Trabzon kulübünün pilot takım olmasına karar verildi. Diğer bölge takımları da anlaşmaya dahil edilecek. Altyapı oyuncuları daha verimli kullanılabilecek.