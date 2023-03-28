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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Vincenzo Montella'yı işaret etti!

Başkan Ertuğrul Doğan “Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde” diyerek Montella’yı işaret etti. Pirlo ve Tekke de listede yer alan isimler arasında yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Vincenzo Montella'yı işaret etti!

Trabzonspor'un yeni yönetimi, teknik direktör konusu için önceki gece toplandı ve gündemde olan isimleri uzun uzun tartıştı. Yönetim kurulunda yapılan ön değerlendirme sonucunda ibre daha çok şu an takım çalıştıran teknik adamlara döndü. Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella ön plana çıkarken, Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo ve İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke de konuşuldu. Şu an takım çalıştıran bir ismin ön plana çıkmasından sonra ise yakın tarihte önce Spor Toto Süper Lig ardından da Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanacak olması sebebiyle Orhan Ak ile bu süreçte devam edilmesi fikri de masaya getirildi.

TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Başkan Ertuğrul Doğan, "Boşta olan antrenör sayısı kısıtlı. Tercih edebileceğimiz hocaların çoğu görevde. Bu kulüplere saygısızlık yapma şansımız yok ve sezon sonuna doğru geliyoruz" diyerek tercihlerinin bu yönde olacağını belirtti. Teknik direktör listesinde bulunan Montella ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, İtalyan hocayı İnstagram hesabından takip etmeye başladı. Bu hamle transfer iddialarını iyice güçlendirdi. Ligin flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor, Avrupa mücadelesi verirken, Montella ligde 1.75 puan ortalaması yakalamayı başardı.

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