TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni hoca an meselesi! O isim bir adım önde

Trabzonspor'unun yeni yönetimi, teknik direktör konusundaki belirsizliği bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı. Yönetim kurulunda yer alan 15 asil ve 7 yedek olmak üzere tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik adam konusundaki görüşleri alındı. Fatih Terim, Montella, Pirlo, Sergen Yalçın, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler daha ön plana çıktı. Ancak bu isimlerden kadro maliyetinin düşürülecek olması ve çok yüksek maliyetli transferlerin yapılamayacağı gerekçesiyle bazı isimler daha arka planda kaldı.

ŞU AN ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Başkan Ertuğrul Doğan da teknik direktör konusuyla alakalı çok acele edip hata yapmak istemediklerini belirterek, "Teknik adam konusu çok hassas. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla beraber yapılacak. İsim, detay verdik mi başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir" dedi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas da teknik adam konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yarın (bugün) teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa bu karar sezon sonuna kalabilir."

FİKİRLER SÖYLENECEK

Yönetici Nevzat Kaya da teknik direktör konusuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu: "Herkes fikrini söyleyecek. Hangi isim ağırlık kazanırsa ona odaklanacağız. Çok az zaman kaldı. Belki sezon sonuna kalabilir. Belki şu an takım çalıştıran bir isim de olabilir." Yönetim kurulundan şu an takım çalıştıran bir isim ile anlaşılması konusunda karar çıkması durumunda sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceği belirtildi.

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER

MONTELLA: Trabzonspor'da birçok yöneticinin ismini telaffuz ettiği İtalyan teknik adam, Adana Demirspor'u çalıştırıyor. Ancak kulüp başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından, "İsteyen istediği yere gidebilir" şeklinde bir paylaşım yaptı. Montella ismi yönetim kurulu içerisinde ağırlık kazanmış durumda.

FATİH TERİM: Tecrübeli teknik adamın bir süredir takım çalıştırmıyor oluşu ve heyecanının devam etmesi nedeniyle bir kısım yönetici tarafından ismi telaffuz edildi. Ancak ekonomik olarak küçülmeye gidilecek olması ve Fatih Terim'in olası bir teklife bakış açısındaki belirsizlikler nedeniyle henüz harekete geçilmedi. Terim ismi 2. planda.

PIRLO: Bazı yöneticiler Karagümrük ile başarılı işlere imza atan Pirlo'yu takımın başında görmek istedi. Pirlo'nun da takım çalıştırıyor oluşu ve ayrılma ihtimalinin düşüklüğü nedeniyle olasılığın az olduğu öğrenildi.

FATİH TEKKE: Yönetim içerisinde kendi değerlerinin yükseltilmesi konusunu savunan kesim ağırlıklı olarak Fatih Tekke ismini söyledi. İstanbulspor'un hocası Tekke'nin de gelmeye çok istekli olduğu belirtildi.

ÇAĞDAŞ ATAN: Kayserispor kulübünde kısıtlı imkanlarla önemli işler başaran Çağdaş Atan'ın ismi de telaffuz edildi. Ancak Kayserispor'un teknik adamı bırakmak istememesi nedeniyle Çağdaş Atan ismi biraz geri plana bırakıldı.

SERGEN YALÇIN: Gündemdeki isimler arasında ilk görüşme yapılan Sergen Yalçın oldu. Direkt temas sağlanan tecrübeli teknik adam gelmeye istekli olduğunu vurguladı. Diğer isimlerle de temas sağlandıktan sonra Sergen Yalçın ile tekrar görüşülecek. Yalçın şu an beklemede.