Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni hoca an meselesi! O isim bir adım önde

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni hoca an meselesi! O isim bir adım önde

Bordo-mavililerde teknik adam konusunun bugün bir karara bağlanması bekleniyor. Fatih Terim, Montella, Pirlo, Sergen Yalçın, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler gündemde ancak Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella bir adım önde gözüküyor. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da yeni hoca an meselesi! O isim bir adım önde

Trabzonspor'unun yeni yönetimi, teknik direktör konusundaki belirsizliği bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı. Yönetim kurulunda yer alan 15 asil ve 7 yedek olmak üzere tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik adam konusundaki görüşleri alındı. Fatih Terim, Montella, Pirlo, Sergen Yalçın, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler daha ön plana çıktı. Ancak bu isimlerden kadro maliyetinin düşürülecek olması ve çok yüksek maliyetli transferlerin yapılamayacağı gerekçesiyle bazı isimler daha arka planda kaldı.

ŞU AN ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Başkan Ertuğrul Doğan da teknik direktör konusuyla alakalı çok acele edip hata yapmak istemediklerini belirterek, "Teknik adam konusu çok hassas. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla beraber yapılacak. İsim, detay verdik mi başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir" dedi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas da teknik adam konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yarın (bugün) teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa bu karar sezon sonuna kalabilir."

FİKİRLER SÖYLENECEK

Yönetici Nevzat Kaya da teknik direktör konusuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu: "Herkes fikrini söyleyecek. Hangi isim ağırlık kazanırsa ona odaklanacağız. Çok az zaman kaldı. Belki sezon sonuna kalabilir. Belki şu an takım çalıştıran bir isim de olabilir." Yönetim kurulundan şu an takım çalıştıran bir isim ile anlaşılması konusunda karar çıkması durumunda sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceği belirtildi.

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER

MONTELLA: Trabzonspor'da birçok yöneticinin ismini telaffuz ettiği İtalyan teknik adam, Adana Demirspor'u çalıştırıyor. Ancak kulüp başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından, "İsteyen istediği yere gidebilir" şeklinde bir paylaşım yaptı. Montella ismi yönetim kurulu içerisinde ağırlık kazanmış durumda.

FATİH TERİM: Tecrübeli teknik adamın bir süredir takım çalıştırmıyor oluşu ve heyecanının devam etmesi nedeniyle bir kısım yönetici tarafından ismi telaffuz edildi. Ancak ekonomik olarak küçülmeye gidilecek olması ve Fatih Terim'in olası bir teklife bakış açısındaki belirsizlikler nedeniyle henüz harekete geçilmedi. Terim ismi 2. planda.

PIRLO: Bazı yöneticiler Karagümrük ile başarılı işlere imza atan Pirlo'yu takımın başında görmek istedi. Pirlo'nun da takım çalıştırıyor oluşu ve ayrılma ihtimalinin düşüklüğü nedeniyle olasılığın az olduğu öğrenildi.

FATİH TEKKE: Yönetim içerisinde kendi değerlerinin yükseltilmesi konusunu savunan kesim ağırlıklı olarak Fatih Tekke ismini söyledi. İstanbulspor'un hocası Tekke'nin de gelmeye çok istekli olduğu belirtildi.

ÇAĞDAŞ ATAN: Kayserispor kulübünde kısıtlı imkanlarla önemli işler başaran Çağdaş Atan'ın ismi de telaffuz edildi. Ancak Kayserispor'un teknik adamı bırakmak istememesi nedeniyle Çağdaş Atan ismi biraz geri plana bırakıldı.

SERGEN YALÇIN: Gündemdeki isimler arasında ilk görüşme yapılan Sergen Yalçın oldu. Direkt temas sağlanan tecrübeli teknik adam gelmeye istekli olduğunu vurguladı. Diğer isimlerle de temas sağlandıktan sonra Sergen Yalçın ile tekrar görüşülecek. Yalçın şu an beklemede.

DİĞER
Hatay'a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız
Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
Olay Torrent yorumu! "Göz göre göre..."
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
Fırtına'da ayrılık! Maxi Gomez İspanya yolcusu
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46