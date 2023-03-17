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Trabzonspor'da 1 numara Fatih Tekke

Trabzonspor'da gözler yeni hocaya çevrildi. Yerli teknik adamlar üzerinde yoğunlaşan Ertuğrul Doğan’ın 1 numaralı adayının Fatih Tekke olduğu öğrenildi. Bordo-mavili taraftarların listesinin en başında da onun ismi var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Trabzonspor'da 1 numara Fatih Tekke

Trabzonspor'da 25-26 Mart'ta yapılacak seçim öncesi hoca belirsizliği var. Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Adana Demirspor maçında takımın başında yardımcısı Orhan Ak yer alırken, genç çalıştırıcı 4-1'lik galibiyetin ardından vedalaşmıştı. Trabzonspor'da en çok yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Ertuğrul Doğan'ın da 1 numaralı hoca adayı belli oldu... Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyon yapmak zorunda olan ve 40 milyon euro'luk maaş maliyetini 25 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefleyen Trabzonspor'da, camiayı birleştirecek bir teknik direktörün göreve getirilmesi hedefleniyor.

YERLİ HOCA İSTİYOR
Başkanlık için geri sayımda bulunan Ertuğrul Doğan, yerli hocalar üzerinde yoğunlaşırken, 1 numaralı adayın Fatih Tekke olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yapılan taraftar anketlerinde de Tekke ismi açık ara önde gidiyor. Trabzonspor'un efsane oyuncusunun İstanbulspor'da gösterdiği teknik adamlık performansının ardından mutlaka göreve getirilmesi isteniyor. Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip olan İstanbulspor, kısıtlı imkanlarına rağmen çıktığı son 3 maçı kazanarak ateş hattından kurtulma yolunda dev bir adım attı. Trabzonspor'la adı geçen diğer yerli hocalar; Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Çağdaş Atan...

YENİ HOCAYA KADAR ORHAN AK
Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek Fırtına'da, sonrasında milli takım arası olduğu için oyunculara 1 hafta izin verildi. İdmanlar pazartesi başlıyor. Fakat takımı kimin çalıştıracağı netleşmedi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçim sürecinde yeni hoca belirlenene kadar Orhan Ak'ın takımın başında olmasını istiyor.

Abdullah Avcı'nın istifası sonrası adı Trabzonspor ile anılan Fatih Tekke A Spor'a konuştu. Tekke, "Trabzonspor'da teknik direktör olarak yuvama dönme isteğimi herkes biliyor. Benimle ilgili olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Eğer öyle bir teklif durumu olursa o işler kolay ama şu an için öyle bir gündem yok. Kulüp personellerimizin bile tamamına yakını Trabzonlu veya Trabzonsporlu" dedi.

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