Hikaye başladı

Ertuğrul Doğan kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla atacakları her adımda şeffaflık sözü vererek, "Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu gibi bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Son olarak kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz" dedi.
Ertuğrul Doğan kendisi ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla atacakları her adımda şeffaflık sözü vererek, "Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın da dün olduğu gibi bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz. Son olarak kongreye tek liste girdik ama görüyorum ki buradan tek yürek çıkıyoruz" dedi.