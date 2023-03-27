Haberler Trabzonspor Başkan Doğan

Başkan Doğan

Kongreye tek aday olarak giren ve 1129 oyun 919’unu alan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un yeni başkanı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Başkan Doğan

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan dönemi başladı. Olağanüstü Genel Kurul'da kulübün 18'inci başkanı seçilen Doğan, "Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

SÖZ VERİYORUM

Doğan, başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında ise "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçek kulübümüzün çıkarları olacak" ifadesini kullandı.

ÖNCE HOCA KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor'un yeni yönetimi bugün teknik direktör konusunu görüşecek. Masadaki isimler şöyle:

FATIH TERIM

MONTELLA

ANDREA PIRLO

SERGEN YALÇIN

FATIH TEKKE

ÇAĞDAŞ ATAN

DİĞER
Süper Lig Puan Durumu Tablosu | 27 Mart TFF ile Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte maç programı ve sonuçları
Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
Dünya yıldızından Beşiktaş'a açık kapı! "Sezon sonu görüşürüz"
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da yeni hoca an meselesi!
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46