Başkan Doğan

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan dönemi başladı. Olağanüstü Genel Kurul'da kulübün 18'inci başkanı seçilen Doğan, "Trabzonsporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" dedi.



SÖZ VERİYORUM

Doğan, başkan seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında ise "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçek kulübümüzün çıkarları olacak" ifadesini kullandı.



ÖNCE HOCA KONUSU GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor'un yeni yönetimi bugün teknik direktör konusunu görüşecek. Masadaki isimler şöyle:

FATIH TERIM

MONTELLA

ANDREA PIRLO

SERGEN YALÇIN

FATIH TEKKE

ÇAĞDAŞ ATAN