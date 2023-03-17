Hedef kupa

UMUT BOZOK ÇOK ÜZGÜN
Fırtına'nın suskun forveti Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut bu sezon beklentilerin uzağından kalmaktan dolayı oldukça üzgün. Ancak kalan maçlarda elinden geleni yaparak takıma daha fazla katkı sağlamak istiyor.
BAKASETAS'A YOĞUN TEDAVİ
Ümraniye maçı öncesi sol uyluk ön bölgesinden sakatlanan Bakasetas, ülkesine gitti. Yunanistan Milli Takımı'ndaki doktoruna gözüken yıldız futbolcu, yoğun tedavi görüyor. Başarılı 10 numaranın, nisan ayının başındaki Kayserispor maçına tam hazır olması bekleniyor.