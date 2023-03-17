Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi teslim edildi!

Trabzonspor'un 25 - 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan asbaşkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesini tamamlayarak resmi başvurusunu divan kurulu başkanlığına yaptı. Yeni yönetim listesinde de yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas yanı sıra Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Coşkun Öztürk ve Kemal Ertürk, seçime girecek listeyi divan başkanı Ali Sürmen'e teslim etti.

846 DELEGE İMZASI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ise kongre sürecinde sağduyulu yaklaşan divan başkanlığı ve diğer kurul başkanlıklarına teşekkür etti. Kafkas, "Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan'ın adaylığını 846 kongre delegesinin imzasıyla sunuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için bir şeyler yapma mücadelesindeyiz. Yaşanan süreçte tüm camianın tekrar birlik ve beraberlik içerisinde kol kola girerek Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

ALİ SÜRMEN: ZOR DÖNEMDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDULAR

Liste tesliminde konuşma yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, camia için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sürmen, "Trabzonspor daima sıkıntılı dönemlerden güçlü çıkmasını bilmiştir. İnşallah bu karar camiamız için hayırlı oldu. Ayrıca bu zor dönemde adaylık gibi büyük bir taşın altına elini koydukları için de teşekkür ederim" dedi.

"HACIKERİMOĞLU'NUN ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Liste tesliminin ardından divan kurulu başkanı Ali Sürmen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski temsilcisi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun Trabzonspor'da tüzük tadilatı yapılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendirmesi istenen Ali Sürmen, sportif derneklerin İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp yeni yasayla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandığını hatırlattı. Yeni yasal düzenleme sonrasında, Trabzonspor yönetim kuruluyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirten Sürmen, "Hazırlanan taslağın Nisan ayına kadar genel kurullardan geçmesi gerekirdi ancak bakanlık süreyi uzattı ve o nedenle tüzük kongresi henüz yapılmadı. Mustafa Hacıkerimoğlu eskiden beri bu fikrini söylerdi. Dün de bunu topluma yaydı. Biz de bildiğimiz için bunu destekledik ve çağrısını memnuniyetle karşıladık. Mustafa bey, daha çok kucaklaşmayı sağlayan bir tüzük hazırlanmasını istiyor. Bu tür camialar, tabanla ne kadar bütünleşirse o kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

23 MART'A KADAR LİSTE DEĞİŞEBİLİR

Sürmen, Trabzonspor'da başkan adaylığı başvurularının saat 18.00'de sonra ereceğini hatırlatarak, Ertuğrul Doğan'ın 22 kişiden oluşturacağı yönetim kurulu aday listesinde 23 Mart Perşembe günü sabah 09.00'a kadar değişikliğe gidebileceğini de ifade etti.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

Trabzonspor'da başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'ın 7 kişiden oluşan ve halihazırda Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi olan şu isimler yer aldı:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Yönetim Kurulu üyeleri: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Faruk Hacıhaliloğlu

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan resmi başvurusunu yaptı. Doğan'ın listesini, divan kurulu başkanlığına başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas teslim etti.