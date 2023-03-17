Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi teslim edildi!

Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi teslim edildi!

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan resmi başvurusunu yaptı. Doğan'ın listesini, divan kurulu başkanlığına başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas teslim etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 18:11
Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi teslim edildi!

Trabzonspor'un 25 - 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan asbaşkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesini tamamlayarak resmi başvurusunu divan kurulu başkanlığına yaptı. Yeni yönetim listesinde de yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas yanı sıra Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Coşkun Öztürk ve Kemal Ertürk, seçime girecek listeyi divan başkanı Ali Sürmen'e teslim etti.

846 DELEGE İMZASI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ise kongre sürecinde sağduyulu yaklaşan divan başkanlığı ve diğer kurul başkanlıklarına teşekkür etti. Kafkas, "Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan'ın adaylığını 846 kongre delegesinin imzasıyla sunuyoruz. Hepimiz Trabzonspor için bir şeyler yapma mücadelesindeyiz. Yaşanan süreçte tüm camianın tekrar birlik ve beraberlik içerisinde kol kola girerek Trabzonspor'u daha iyi yerlere getireceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

ALİ SÜRMEN: ZOR DÖNEMDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDULAR

Liste tesliminde konuşma yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, camia için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sürmen, "Trabzonspor daima sıkıntılı dönemlerden güçlü çıkmasını bilmiştir. İnşallah bu karar camiamız için hayırlı oldu. Ayrıca bu zor dönemde adaylık gibi büyük bir taşın altına elini koydukları için de teşekkür ederim" dedi.

"HACIKERİMOĞLU'NUN ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Liste tesliminin ardından divan kurulu başkanı Ali Sürmen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski temsilcisi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun Trabzonspor'da tüzük tadilatı yapılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendirmesi istenen Ali Sürmen, sportif derneklerin İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp yeni yasayla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandığını hatırlattı. Yeni yasal düzenleme sonrasında, Trabzonspor yönetim kuruluyla birlikte çalışmalara başladıklarını belirten Sürmen, "Hazırlanan taslağın Nisan ayına kadar genel kurullardan geçmesi gerekirdi ancak bakanlık süreyi uzattı ve o nedenle tüzük kongresi henüz yapılmadı. Mustafa Hacıkerimoğlu eskiden beri bu fikrini söylerdi. Dün de bunu topluma yaydı. Biz de bildiğimiz için bunu destekledik ve çağrısını memnuniyetle karşıladık. Mustafa bey, daha çok kucaklaşmayı sağlayan bir tüzük hazırlanmasını istiyor. Bu tür camialar, tabanla ne kadar bütünleşirse o kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

23 MART'A KADAR LİSTE DEĞİŞEBİLİR

Sürmen, Trabzonspor'da başkan adaylığı başvurularının saat 18.00'de sonra ereceğini hatırlatarak, Ertuğrul Doğan'ın 22 kişiden oluşturacağı yönetim kurulu aday listesinde 23 Mart Perşembe günü sabah 09.00'a kadar değişikliğe gidebileceğini de ifade etti.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

Trabzonspor'da başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'ın 7 kişiden oluşan ve halihazırda Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi olan şu isimler yer aldı:
Başkan: Ertuğrul Doğan

Yönetim Kurulu üyeleri: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Faruk Hacıhaliloğlu

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan resmi başvurusunu yaptı. Doğan'ın listesini, divan kurulu başkanlığına başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas teslim etti.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...
Müge Anlı’nın sıkı takipçisi Demet Akalın 'yasak aşk'la çılgına döndü! İzlerken küplere bindi Aslı'yı paylaşıp ateş püskürdü: "Delireceğim..."
Aslan'ın yıldızına İtalya'dan 3 talip!
Avrupa onu izledi! Devlerin Ferdi yarışı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 numara Fatih Tekke
Hugo’ya ülkesinden teklif
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Zenit ile hazırlık maçına çıkacak! F.Bahçe Zenit ile hazırlık maçına çıkacak! 18:46
Kayserispor'dan 3 isme milli takım daveti Kayserispor'dan 3 isme milli takım daveti 18:31
PSG'den Lionel Messi açıklaması! Ayrılacak mı? PSG'den Lionel Messi açıklaması! Ayrılacak mı? 18:30
Beşiktaş İstanbulspor maçına hazır! Beşiktaş İstanbulspor maçına hazır! 18:29
Almanya'nın aday kadrosu belli oldu! İlkay ve Neuer’e şok Almanya'nın aday kadrosu belli oldu! İlkay ve Neuer’e şok 18:23
Ertuğrul Doğan'ın listesi teslim edildi! Ertuğrul Doğan'ın listesi teslim edildi! 18:11
Daha Eski
F.Bahçe - Zenit maçı ne zaman? F.Bahçe - Zenit maçı ne zaman? 17:54
G.Saray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu! 17:35
Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi 17:17
G.Saray'a Mostafa Mohamed piyangosu! G.Saray'a Mostafa Mohamed piyangosu! 17:11
Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? 16:28
A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu! A Milli Erkek Voleybol Takımının rakipleri belli oldu! 16:28