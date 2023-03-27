Trabzonspor Orhan Ak ile devam edecek!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa Orhan Ak geçti. Bordo-mavili ekip, 43 yaşındaki isim ile sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teknik Direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE KULÜPTEN GELEN AÇIKLAMA