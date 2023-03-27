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Trabzonspor Orhan Ak ile devam edecek!

Süper Lig devlerin Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör merakla bekleniyordu. Son olarak bordo mavililerden yapılan açıklamada Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam edileceği duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 20:08
Trabzonspor Orhan Ak ile devam edecek!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa Orhan Ak geçti. Bordo-mavili ekip, 43 yaşındaki isim ile sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teknik Direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

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