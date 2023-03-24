Yönetim netleşti

İşte Doğan'ın listesi ASIL ÜYELER: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı. YEDEK ÜYELER: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı
Ertuğrul Doğan 1977'de Trabzon'da doğdu. l Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. l 2000 yılında 'Doğan Akaryakıt' adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. l 2014 yılında Oltan&Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. l 8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. l Evli ve 2 çocuk babası.