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Yönetim netleşti

Başkan adaylığını açıklayan Asbaşkan Ertuğrul Doğan, yönetimde yer alacak olan 22 ismi kesinleştirerek listesini Divan’a teslim etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Yönetim netleşti
Trabzonspor'da hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurul hazırlıkları sürüyor. Başkan adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz hafta listesinin ilk halini teslim eden Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesine son şeklini verdi. Asbaşkan olması beklenen Zeyyat Kafkas ile Sami Karaman ve Ahmet Beşir, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı'na listenin son halini teslim etti. Trabzonspor'un 18. başkanı seçilecek olan Doğan, oluşturduğu 15 asil ve 7 yedek kişiden oluşan listesine daha önce yöneticilik yapmış 7 kişiyi dahil ederken; 15 yeni isim de listede yer aldı.


İşte Doğan'ın listesi ASIL ÜYELER: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı. YEDEK ÜYELER: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı


Ertuğrul Doğan 1977'de Trabzon'da doğdu. l Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. l 2000 yılında 'Doğan Akaryakıt' adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. l 2014 yılında Oltan&Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. l 8 Nisan 2018'de Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. l Evli ve 2 çocuk babası.

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