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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Slaven Bilic sürprizi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Hoca arayışında olan Trabzonspor'un gündemine, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in geldiği ifade edildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 15:15
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Slaven Bilic sürprizi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da masadaki isimlerden biri de Slaven Bilic. Akşam'da yer alan habere göre ilk olarak yerli isimler üzerinde duran Trabzonspor'da bazı yabancı teknik direktörler de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Slaven Bilic oldu.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic son olarak Watford'da görev almıştı. Ligi tanıyan bir ismi teknik direktörlük koltuğuna getirmek isteyen Trabzonspor'da en güçlü yabancı aday olarak Slaven Bilic göze çarpıyor.

Slaven Bilic yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, Trabzonspor yerli adaylarından sonuç alamaması durumunda Hırvat teknik adama gidecek. Bordo-mavililer için ismi zikredilen yabancı hocalardan biri de Adana Demirspor'un başında olan Montella...

Her iki hocanın da Türkiye ve Süper Lig'in dinamiklerini iyi bilmeleri Trabzonspor için tercih sebebi. İlerleyen günlerde bordo-mavililerde Slaven Bilic'in ismi daha sık gündeme gelebilir. Trabzonspor'daki seçim sonrası konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.

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